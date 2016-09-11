這個攝影師看不見 用「心」紀錄帕運
2016-09-11 00:15
盲人攝影師梅雅利用智慧型手機紀錄奧運。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕里約帕拉林匹克運動會（Paralympics）上有很多才華洋溢的攝影師，梅雅（Joao Maia）是其中一位，但他卻看不到自己拍攝的影像。
《法新社》報導，「不需要靠眼睛看得到才能拍照。我的眼睛就在我心裡。」巴西盲人攝影師梅雅在阿維蘭熱奧林匹克體育場（Engenhao athletics stadium）場上說，「當我靠得夠近，可以感受到跑者的心跳，他們的步伐...然後我準備拍照，但在吵雜的環境和距離下，我發現並不容易。」
梅雅成功達成看似不可能的任務，而他拍攝的作品也有雜誌的水準，看起來宛如視力正常的專業攝影師作品。
現年41歲的梅雅因為罹患葡萄膜炎，讓他變得無法近距離清楚辨識任何東西，之後他開始在巴西聖保羅（Sao Paulo）擔任郵差工作，練習使用拐杖，並學習盲人文字（Braille），也逐漸對攝影產生興趣。
梅雅第一次使用傳統相機是在2008年，而他現在使用的是新一代的智慧型手機，具有優異的對焦功能。梅雅說，幫了他這個大忙的是他所謂借來的「眼睛」，艾若柯（Leonardo Eroico）和羅哈斯（Richardo Rojas）。他們打造的「Mobgrafia」平台，鼓勵使用手機拍攝影像作品。
除了梅雅，還有另一名行動不便的攝影師，在他們的鼓勵下，坐著輪椅一同用手機記錄帕運。艾若柯和羅哈斯也替梅雅在社群軟體《Instagram》上，以joaomaiafotografo
之名建立帳號，目前已經有1800位追隨者。
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