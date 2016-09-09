為撂倒川普 臉書共同創辦人捐6.3億給希拉蕊
2016-09-09 18:59
為了打倒川普，臉書共同創辦人莫斯克維茲今日捐贈捐贈美金2千萬（約台幣6.3億）給數個民主黨辦公室。（圖擷自推特）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕臉書共同創辦人莫斯克維茲（Dustin Moskovitz）為了打敗美國共和黨總統參選人川普，今（9日）捐贈美金2千萬（約台幣6.3億）給希拉蕊所屬黨派民主黨的辦公室。《CNN》指出，莫斯克維茲從不積極參與政治，此舉格外令人意外。
《CNN》報導，淨利值100億美元的矽谷企業家莫斯克維茲今日稍早宣布，他與妻子圖娜（Cari Tuna）捐贈歷史性的龐大款項給「數個」民主黨團體，幫助民主黨人和希拉蕊贏得2016大選，其中包括「希拉蕊勝選基金」（Hillary Victory Fund）。
莫斯克維茲與圖娜共同發文表示，「這是一項不容易的決定，特別是因為我們對任何使用大量金錢影響選情的人持保留態度」，「我們希望這點棉薄之力能讓（前）國務卿希拉蕊有能力追求她認為應該執行的事項」。兩人也批評共和黨靠著「恐懼和敵意」選舉。
《CNN》指出，臉書創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）的室友莫斯克維茲向來對政治不積極，只捐過兩份支票，一份給紐約國會候選人西恩（Sean Eldridge），另一份則是其他臉書共同創辦人的夫婿。
報導也指，雖然民主黨不為金錢所困，但是這份9月大禮有潛力為民主黨團打開通往重掌國會和打敗川普的嶄新大道。
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