| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 國際

杜特蒂秀美軍殺菲國人照片 嗆「為什麼現在談人權？」

菲律賓總統杜特蒂再掀波瀾，他周四於寮國的區峰會中秀出美軍殺害菲律賓人的照片，反問「為什麼我們現在要談人權？」。（路透）

2016-09-09  13:35

〔即時新聞／綜合報導〕常以驚人言論惹議的菲律賓總統杜特蒂，5日才以「婊子養的」辱罵美國總統歐巴馬，近來雙方好不容易破冰，但杜特蒂週四（8日）又再度爆粗口咒罵歐巴馬，還秀出美軍百年前屠殺菲律賓人的照片，大罵「我的祖先被打死了，為什麼我們現在在談人權？」

綜合外電報導，杜特蒂週四（8日）在寮國（Laos）出席區峰會時，發言捍衛遭外界批評不顧人權的抗毒政策，並呼籲美國及東南亞領導人幫助消滅菲律賓的毒品禍害。杜特蒂在會中公佈了許多約1世紀前，美國大兵殺害菲律賓人的照片，他說道，「讓我告訴你關於人權的問題」，他接著說，「這是我的祖先，他們被（美軍）殺了，為什麼現在大家都在討論人權？」據消息人士轉述，杜特蒂發言時現場的氣氛是「安靜且震驚的」。

杜特蒂上任以來，大規模展開「抗毒戰爭」，據菲國警方統計，至今已有逾2400人死亡，其中有約900人是在與警方衝突中被擊斃，其餘的死者菲國官方統一稱為「調查中死亡」，也因此受到許多人權維護組織批評，指這其實是「私刑、法外處決」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人權 杜特蒂 歐巴馬 毒梟 私刑 菲律賓
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：杜特蒂秀美軍殺菲國人照片 嗆「為什麼現在談人權？」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.