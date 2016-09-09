杜特蒂秀美軍殺菲國人照片 嗆「為什麼現在談人權？」

菲律賓總統杜特蒂再掀波瀾，他周四於寮國的區峰會中秀出美軍殺害菲律賓人的照片，反問「為什麼我們現在要談人權？」。（路透）

2016-09-09 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕常以驚人言論惹議的菲律賓總統杜特蒂，5日才以「婊子養的」辱罵美國總統歐巴馬，近來雙方好不容易破冰，但杜特蒂週四（8日）又再度爆粗口咒罵歐巴馬，還秀出美軍百年前屠殺菲律賓人的照片，大罵「我的祖先被打死了，為什麼我們現在在談人權？」

綜合外電報導，杜特蒂週四（8日）在寮國（Laos）出席區峰會時，發言捍衛遭外界批評不顧人權的抗毒政策，並呼籲美國及東南亞領導人幫助消滅菲律賓的毒品禍害。杜特蒂在會中公佈了許多約1世紀前，美國大兵殺害菲律賓人的照片，他說道，「讓我告訴你關於人權的問題」，他接著說，「這是我的祖先，他們被（美軍）殺了，為什麼現在大家都在討論人權？」據消息人士轉述，杜特蒂發言時現場的氣氛是「安靜且震驚的」。

杜特蒂上任以來，大規模展開「抗毒戰爭」，據菲國警方統計，至今已有逾2400人死亡，其中有約900人是在與警方衝突中被擊斃，其餘的死者菲國官方統一稱為「調查中死亡」，也因此受到許多人權維護組織批評，指這其實是「私刑、法外處決」。