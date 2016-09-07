韓廣告秀國旗稱台灣國家 中網友嗆：韓國人無腦？

南韓友利銀行日前推出一支信用卡廣告，內容秀出我國國旗。（圖擷取自管碧玲臉書）

2016-09-07 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓友利銀行日前推出一支信用卡的廣告，內容稱該公司的信用卡在亞洲5國非常受歡迎，並秀出我國國旗、香港區旗等，此舉引發中國網友相當不滿，怒批韓國人有沒有腦子；我國網友則稱，聽見玻璃心碎的聲音。

南韓友利銀行近期推出一支信用卡廣告，內容稱該公司發行的信用卡在亞洲5國深受歡迎，並在畫面中秀出中國、日本及中華民國國旗，此外還秀出香港、澳門的區旗，此舉引發中國網友不滿，透過微博怒嗆，「誰給你權利說港澳不是中國的？台灣問題你也有發言權？韓國人有沒有腦子，麻煩想莊逼做高大上廣告之前，好好學歷史」。

民進黨立委管碧玲也透過臉書分享友利銀行的廣告，引發網友熱議，「玻璃心又崩潰了」、「開始掃玻璃囉」、「 太好了」、「聽見玻璃心碎的聲音」。