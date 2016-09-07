沒畫完《獵人》還想畫新的 冨樫被日網友罵翻

日本漫畫家冨樫義博的作品《獵人》，自推出後立刻成為熱門作品，隨後冨樫卻以各種理由暫停連載，讓粉絲們叫苦連天。（圖擷自網路）

2016-09-07 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家冨樫義博創作的《獵人》，自推出後立刻成為熱門作品，隨後冨樫卻以各種理由暫停連載，讓粉絲們叫苦連天，更被網友笑稱死前看不到完結篇，只能拜託後代「家祭無忘告乃翁」。但冨樫義博日前卻在一場訪問中，透露自己有很多新東西想畫，立刻被日本網友罵翻。

據《日刊CYZO》報導，冨樫義博最近與另一部超人氣漫畫《火影忍者》的作者岸本齊史對談，兩者比較之後發現，《獵人》自1998年開始連載，至今共有33集；而《火影忍者》雖然晚一年開始連載，卻已有72集並且完結。不過冨樫義博似乎對此不以為意，直說自己還有新作品想畫。

這種說法立刻遭一位漫畫編輯批評，「連載中的作品沒畫完，怎麼能說新作品的事」；還認為冨樫一直推拖腰痛而休刊，有可能是在裝病而已。許多日本網友也不給冨樫面子，要他學一學《烏龍派出所》作者秋本治的工作態度。