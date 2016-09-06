菲律賓宣布緊急狀態 總統可調度軍隊鎮壓「暴力」

2016-09-06 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañang）5日表示，全國將進入緊急狀態，這代表總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）可以調度軍隊支援警察鎮壓所有形式的無法紀暴力行為。

菲律賓總統府通訊辦公室PCO副首長艾布蘭（Kristian Ablan）表示，在無法紀暴力狀態之下，總統可以根據憲法規定，以三軍統帥的身分調動軍隊，鎮壓所有暴力行為。他強調，這不是戒嚴，民眾仍享有基本公民與政治權利，也不會在沒有拘捕令的情形下抓人。

艾布蘭指出，緊急狀態主要是要求菲律賓武裝部隊和警察在民答那峨島（Mindanao）遏制一些非法暴力行為，並阻止其暴力擴散至其他地區。

艾布蘭說，緊急狀態即刻生效，直到總統取消為止。

杜特蒂的家鄉民答那峨島達沃市二日深夜發生炸彈攻擊，造成至少14死、71傷，杜特蒂隔日就宣布進入「無法紀暴力狀態」，有權動用武裝部隊鎮壓暴力事件，甚至宣佈宵禁。