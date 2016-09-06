菲律賓宣布緊急狀態 總統可調度軍隊鎮壓「暴力」
2016-09-06 07:20
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañang）5日表示，全國將進入緊急狀態，這代表總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）可以調度軍隊支援警察鎮壓所有形式的無法紀暴力行為。
菲律賓總統府通訊辦公室PCO副首長艾布蘭（Kristian Ablan）表示，在無法紀暴力狀態之下，總統可以根據憲法規定，以三軍統帥的身分調動軍隊，鎮壓所有暴力行為。他強調，這不是戒嚴，民眾仍享有基本公民與政治權利，也不會在沒有拘捕令的情形下抓人。
艾布蘭指出，緊急狀態主要是要求菲律賓武裝部隊和警察在民答那峨島（Mindanao）遏制一些非法暴力行為，並阻止其暴力擴散至其他地區。
艾布蘭說，緊急狀態即刻生效，直到總統取消為止。
杜特蒂的家鄉民答那峨島達沃市二日深夜發生炸彈攻擊，造成至少14死、71傷，杜特蒂隔日就宣布進入「無法紀暴力狀態」，有權動用武裝部隊鎮壓暴力事件，甚至宣佈宵禁。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 杜特蒂嗆歐巴馬「妓女之子」 美方不爽了
- 指揮官被殺了... 伊斯蘭國禁女性穿罩袍
- 《挑中國辦G20鬧場》北韓再射3飛彈 落在日海域
- 阿富汗首都接連3爆炸 至少24死、91傷
- 《中英對照讀新聞》More than half of Britons want Prince William to be king 英國過半民眾希望威廉王子繼任王位
網友回應
熱門新聞
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 迎接世大運 特約旅館招募
- 拯救浮士德 巡迴國中戲說反毒
- 林若亞奉子成婚? 經紀人藉酒急撇
- 單車男童騎快車道 2車夾擊險撞死
- 職棒版圖洗牌 「南霸獅」偏安
- 陳文彬／如父如兄 如沐春風
- 國民黨中評委洪秀菊：中華民國是戰勝國 沒理由承受轉型正義
- 09/06 各報重點新聞一覽
- 樂陞案有鬼？ 百尺竿頭疑紙上公司
- 恐怖巧合？《屍速》拍攝中 釜山出現首位感染者！
- U-KISS退團再+1！AJ與公司合約8月底已到期
- 白楊步道岩壁現裂縫 設告示牌
- 美美美！ 大甲溪十大景點出爐
- 2仲裁人偏向遠雄 議員指有內鬼
- 推烏克麗麗進校園 逾7000學童受惠
- 竹市第4所非營利幼兒園 月底開學
- 黨產會決議 不當黨產禁支付黨工薪資
- 威力彩頭獎連3摃
- 載42歲妻做完產檢 2屍3命車禍夫崩潰
- 中秋野餐音樂會 烏山頭有約
- 南山、新光、三商RBC不到250%
- 東縣15地點立公告 禁餵流浪犬貓
- 離鄉30年 智利廟婆搭機回老家
- 自由廣場》何不派吳澧培搞定兆豐銀？
- 證券行情表、證券表格
- 台62甲線3號隧道 9、12日封閉2小時
- 台灣第2起！Note7未充電自燃 三星：電池惹禍
- 陽大附醫新民院區發展長照 宜縣府不同調
- 訪工研院 總統︰傳產創新將具競爭力
- 購屋痛苦指數趨緩
- 吳俊宏轉型唱電音 目標「男版謝金燕」
- 王世堅：市府賠錢 一定轟柯下台
- 蕭敬騰、林俊傑爭鬥5年？ 傳因唱片公司偏心他...
- 舒淇結婚保密到家 謝霆鋒送祝福酷酷說…
- （影音）蹦奶自摸跳開陰舞挨批 女團曝背後心酸
- 邪神拒當高級應召男 泰勒絲怒不懂感恩
- 蔡琳森／黃連登
- MLB》皇家挑戰二連霸 美媒：牛棚可能成絆腳石
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：菲律賓宣布緊急狀態 總統可調度軍隊鎮壓「暴力」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分