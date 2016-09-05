習近平G20演講大口誤 網友熱議、官方封殺

20國元首齊聚一堂，一舉一動備受各界關注。（法新社）

2016-09-05 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕G20高峰會昨日在中國杭州展開。東道主中國國家主席習近平與他國元首互動成為國際焦點。但他在前日的演講中原本想引經據典，沒想到一時口誤反倒變成網路笑話，中國官方也隨即封殺相關訊息。

習近平在演講過程中，引用《國語‧晉語四》中的「輕關易道，通商寬農」，來闡述中國的經濟立場。結果習近平將「寬農」說成了「寬衣」，成為網友們揶揄的話題之一。

有網友諷刺「要和誰寬衣？」、「沒文化不可怕，可怕的是沒文化而冒充有文化。」而為了顧及領導人形象，中國官方也開始封殺網路上有關此議題的評論和影片。