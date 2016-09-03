再見了兩津勘吉！《烏龍派出所》完結

日本超長壽巨作《烏龍派出所》完結。（擷取自網路）

2016-09-03 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本超長壽國民漫畫《烏龍派出所》將完結，最後一本單行本第200集將於9月17日發售，讓許多伴隨《烏龍派出所》成長的資深漫迷紛紛感到震驚與不捨。

根據日媒《Yahoo!Japan》報導，《烏龍派出所》的作者秋本治從1976年9月21日起開始於《週刊少年Jump》上連載本作，至今屆滿40年。這部伴隨著許多人半輩子的漫畫即將畫下句點，集英社表示，單行本出到第200卷，就是完結篇。

秋本治今日表示，「讓大家嚇到了，實在很抱歉」，他坦言《烏龍派出所》畫到200卷，心中感覺「任務似乎告一段落了」，也讓他屢次思考有關是否要結束連載的問題，最後秋本治決定讓這位在過去40年裡陪伴著他的漫畫主角「兩津堪吉」步下舞台。不過秋本治也說，已有下一步作品的構思，至於何時動筆目前尚未決定。

《烏龍派出所》在台灣人氣也很高，許多登場角色如「兩津勘吉」、「麗子」等都是眾多漫迷朗朗上口的知名人物。《烏龍派出所》也創下不少紀錄，它是在《週刊少年Jump》連載最多回數的少年漫畫，目前日文單行本陸續出版發行，截至2016年第39號止，已推出了1949回，持續刷新漫畫連載回數的金氏世界紀錄。（15時50分更新）