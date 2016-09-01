謊稱攻頂聖母峰 印度夫婦遭尼泊爾禁止登山10年
2016-09-01 17:18
印度一夫婦合成照片謊稱攻頂聖母峰，被尼泊爾禁止登山10年。（圖擷自DailyMail）
〔即時新聞／綜合報導〕日前一對印度夫婦謊稱攻頂聖母峰，還合成照片偽造攻頂證明，被人揭穿，尼泊爾當局近日做出裁罰，禁止二人10年內不得在尼泊爾境內登山。
外媒綜合報導，印度一對警官夫婦丁尼希（Dinesh Rathod）和塔拉克希瓦里（Tarakeshwari Rathod）在今年6月召開記者會，聲稱兩人在今年5月23日攻頂聖母峰，是印度第1對一起攻頂的夫妻。但照片、時間等種種疑點引其他登山客質疑，最後一名印度男子西丹塔（Satyarup Siddhanta）跳出來表示，這對夫婦是盜用他2年前攻頂的照片進行後製，真相才水落石出。
8月29日，尼泊爾觀光部門首長達卡爾（Sudarshan Prasad Dhakal）表示，曾多次要求這對夫婦針對攻頂一事說明，但兩人不肯配合調查。後來發現他們是將自己和旗子與別人的攻頂照合成，決定禁止他們10年內不准再攀登尼泊爾境內任何山脈。這也是給其他登山者一個警告，要他們切記遵守道德規範。
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