胸部刺美麗花草 她的笑容更迷人

艾莉森（Alison Habbal）因罹患乳癌而將乳房腫瘤切除，不願重新整型乳頭的她花了13個小時，在右胸至肩膀的位置刺上了花朵的圖案。（圖擷取自Instagram）

2016-08-27 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲婦人艾莉森（Alison Habbal）因罹患乳癌而將乳房腫瘤切除，不願重新整型乳頭的她花了13個小時，在右胸至肩膀的位置刺上了花朵的圖案，並將照片傳上Instagram，引起網友們瘋狂分享。

據《BBC》報導，艾莉森36歲時被診斷出罹患乳癌，須將腫瘤切除，自從被告知手術將會讓她失去乳頭且留下斑痕開始，艾莉森決定以在胸部刺青的方式取代重新整型乳頭，因此在生病期間她便開始積極地在網路上找尋紋身藝術家。

經過13個小時的紋身過程，艾莉森的右胸上出現了美麗的花草圖案，令她十分滿意，而為艾莉森紋身的紐西蘭24歲紋身藝術家馬卡拉‧蘿絲（Makkala Rose）也很佩服艾莉森的忍痛功力。

因為沒有乳頭，艾莉森可以隨意將照片上傳Instagram和臉書，引起網友們的熱烈討論及分享，不過其實近年來切除乳房腫瘤後進行紋身的方式越來越受歡迎，除了美麗的圖案吸引網友目光，照片裡艾莉森充滿自信的笑容更是迷人之處。