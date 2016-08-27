跟杜特蒂一樣狂！菲警察總長呼籲 要吸毒者幹掉毒梟

菲律賓總統杜特蒂上任近2個月，雷厲風行掃毒，迄今已造成約2000人死亡。（歐新社）

2016-08-27 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂上任近2個月，雷厲風行掃毒，迄今已造成約2000人死亡，警方為達目的不擇手段，菲國警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）甚至公開呼籲，要吸毒者殺死走私毒販，並放火燒他們的房子！

綜合外媒報導，德拉羅沙在26日播出的演說中呼籲毒品受害者殺害毒梟，稱「他們都在享受你們的錢，這些錢摧毀了你們的腦袋。你們知道誰是毒梟。想殺了他們嗎？前進吧！殺他們是被允許的，因為你們是受害者！」德拉羅沙還說「你們為什麼不去看他們，在他們屋上潑汽油，放火燒掉來發洩你們的怒氣。」

不過，昨天德拉羅莎的瘋狂言論遭到各界砲轟，昨天他也為此道歉，並說自己是在發洩情緒，他表示，因為覺得很糟糕，那些可憐的吸毒者看起來就像殭屍。「因為很生氣，所以我才說了那些話。」