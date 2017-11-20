〈異同OPEN講〉有錢有權 就能干涉教材？

2017-11-20

文／蔣明白

午休時刻，同事聊起了網路新聞「萬元牛肉麵」，而Jessica的反應似乎最能得到共鳴：「有的媒體竟然還用『祕方大公開』、『你家做不出來的味道』當標題，拜託喔！反正我吃不起也不會想吃，所以管它是什麼配方啊！而且滿街都是一、兩百元的牛肉麵，我幹嘛那麼辛苦自己做啊！」

是的，由於貧富差距的不斷擴大，因此也就形成了經濟分眾的現象，只是，即使生活消費可以按照每個人的經濟能力做不同選擇，但是在學校教育方面，卻不能放任讓有錢有權的家長說了算。

前不久，在反同家長和議員的施壓下，台北市政府教育局就曾經打算修正：1.將原本「性別平等委員會」的家長席次從1人增加為4人。2.必須是「家長會代表」才能擔任委員職。

讓人不解的是，「性平會」不是該由受過專業訓練的學者或實務人士所組成，為什麼卻要增加不知所學為何的家長席次呢？而社經地位比較高、捐錢比較多的「家長會代表」，就真的比較厲害嗎？

其實，家長關心孩子的教育原本是件好事，卻不該過度干涉到學生的教材內容，不然面對全國幾十萬的家長，又該要以誰的意見為依據呢？難道那些有錢又有閒的家長因為可以組成各種聯盟，就有主導的資格嗎？而其他揹負沉重經濟壓力的父母或單親爸媽，就必須被迫放棄話語權嗎？

甚至，任何家長如果覺得教材有某些內容不妥，就該負起教導和溝通的責任，而不是要求修改成他們認可的題材；相對的，對那些低收入、偏鄉或隔代教養的孩子來說，又憑什麼讓有錢人來決定他們該學什麼或不必學什麼呢！

（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）