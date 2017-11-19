〈看門道評味道〉菜價貴 老嫩要通吃

2017-11-19

文／梁瓊白

葉菜的生長期從15天到1個月不等，然而入秋以來，既沒颱風又沒豪雨，算得上是風調雨順的，這陣子卻偏偏菜價奇貴，無論菠菜、芹菜、花椰菜、大白菜、隨便一樣買起來都要100多，連蔥一斤都要價240元，不禁懷疑是不是人為操縱，可是行情普遍如此，消費者除非不買不吃，否則也只能乖乖掏錢。

菜價便宜的時候，挑精撿嫩不覺得浪費，炒豆苗只用一心兩葉還認為理所當然；可菜價貴的時候，多摘一段菜梆子都捨不得。可是那些習慣摘除的部分，本來口感就不好，為了省錢，硬吃也不妙，除非換種方式處理，例如大白菜或高麗菜外層的葉片，本來是炒的，改成紅燒或煮湯，便不覺得粗硬難嚼，或者改變刀工，讓粗硬的部分因為體積變小而提高接受度。

例如芹菜，本來一把才20，頂多30的，這陣子居然要50元，摘掉的比預備用的還多，看著真是可惜；其實現在的芹菜還滿嫩的，只是每株芹菜都有一兩根比較粗的梗，如果一起炒進菜裡，當然也是不浪費的方法，可是仍然吃得出纖維的口感，與其上了桌才挑掉，通常我洗菜的時候就會分開。

嫩的部分用來炒菜，外圍比較粗的就切丁，可以撒在湯裡當提香的配料，例如貢丸湯、魚丸湯、米粉湯、肉羹這些非常台味，但是日常生活中常會因為它簡速而不時派上用場的食物，若少了最後那撮提香的芹菜末，味道就不那麼到位了，有時還會特別去買，可是如果用得不多還真不好買，但如果挑撿芹菜的時候注意留下粗梗，不但好用，也不浪費。短時間用不完的話就切碎，用小盒子裝起來放冷凍庫，需要的時候取出來直接加入湯裡非常方便；雖然也可以放香菜，但是香菜不耐保存，更不能冷凍；包括切除的蔥尾段也可以炸蔥油，青蒜尾切絲可以撒在紅燒魚或肉上面，如此廢物利用，也算是對抗菜價最實惠的辦法吧！