228啟發創作 魏樂富發表〈暗夜的螃蟹〉

2017-11-15

〔記者凌美雪／台北報導〕「魏樂富&葉綠娜」今年的雙鋼琴音樂會將別開生面以鋼琴與朗誦的形式，呈現魏樂富自己作詞、作曲並演出的新作〈暗夜的螃蟹〉，這個來自德國的鋼琴家，將以他獨特的「說書人」形式，陳述他從228事件諸多驚心動魄卻又感人的故事所受到的啟發。

「2016年我為《華沙的存活者》指導一位演員朗誦與音樂同步進行。描述一位第二次世界大戰來自華沙貧民區存活者記憶的清唱劇。」魏樂富說，「這作品寫於1947年，只在戰爭結束後的2年（正巧是台灣228事件那年）。歐洲被戰爭摧毀了，然而在有些藝術家手中，以意志、精力和熟巧將混亂轉換成意義而存活了。」

魏樂富以〈暗夜的螃蟹〉實驗如何將台灣228事件轉變成非矯飾藝術，「我自問有關台灣228事件和大屠殺延續下來的藝術品在那裏？我們有博物館，我們有文物，我們有故事，然而藝術的大主體在那裏？為什麼我們需要它？將過去的惡夢挖出是智舉嗎？還是讓它們沉睡？」

魏樂富選擇了一個女兒回憶她的母親在得知丈夫被槍斃後，企圖帶小孩自殺的故事。她計劃帶著孩子們投海自盡，但當她的小兒子在海邊看到一隻螃蟹想帶回家養時，媽媽突然清醒放棄了原本的計劃，「這家人，被一隻螃蟹救活了。」

魏樂富說，「我將故事再虛構了些，以求得更多戲劇性，且能在音樂進行時被朗誦。」音樂的靈感來自荀白克的說唱音樂（Melodrama），驚人並充滿表情，家、木屐、螃蟹、生命的喪鐘，以及一種謀殺似的拖曳，建構了整首詞曲的情境，於是，完成了〈暗夜的螃蟹〉這首「說唱音樂」。

從死亡裡求生！無論是生病或社會政治上發生的困境，在人心裡生出的恐懼，終究需要面對與處理，或許沒有答案，過程艱辛卻震撼人心。

這個特別的雙鋼琴音樂會，將於12月15日在新竹市文化局演藝廳，12月23日在台北國家音樂廳演出，除魏樂富自彈自說的〈暗夜的螃蟹〉，還有舒曼〈荒野的男孩〉，由魏樂富以德文朗誦黑伯爾的敘事詩，以及李斯特〈哀傷的僧侶〉，都由葉綠娜擔任鋼琴演奏，並於演出現場同步播放字幕，觀眾可充分了解詩作內容。