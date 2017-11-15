總統文化獎頒獎 舒米恩感言有創意

2017-11-15

〔記者凌美雪／台北報導〕第9屆總統文化獎昨天頒獎，有別過去頒獎形式，今年的頒獎儀式分2階段，得獎者先於傍晚入總統府接受總統蔡英文親自頒發獎座，隨後再參加文化總會於中山堂舉辦的總統文化獎晚會。

蔡英文總統於頒獎時表示，期盼台灣社會可以透過「總統文化獎」，多了解得獎者的事蹟，讓豐厚且深刻的台灣文化得到更多關注。副總統陳建仁則表示，同志運動先鋒祁家威是「令人尊敬的先行者」，他提出的大法官釋憲，讓台灣成為婚姻平權的國家，既是他長期堅持的成果，也是台灣人權進步的具體表徵；黃永松代表台灣文化力量對華人世界的影響；舒米恩結合原民文化和創新力量，真實反映這一代青年的心聲；信義房屋社區一家計畫遍布98%的鄉鎮市區，相信可鼓勵更多企業加入與支持。

文化耕耘獎黃永松表示，很感謝這個獎的名字叫文化耕耘，「文化圈很多人只問耕耘不問收穫」，主辦單位提供給這個獎的想像很有意義。

人道奉獻獎羅慧夫因健康關係無法返台領獎，由其學生陳昱瑞醫生代領並表示，感謝總統、文化總會及所有台灣人民頒給他這個獎，他認為他只是代表所有台灣的醫療人員領這個獎，因為台灣有很多勤奮與優秀的醫療人員，他相信，只要是能對有需要的人伸出援手都是有人道精神的人。

青年創意獎舒米恩‧魯碧則在致詞時充分發揮青年的創意力，他說之前因為金曲獎獲總統頒獎過一次，但這次是因「創意」得獎，「媽媽問我創意在哪裡？我在想，這個年紀得總統文化獎是不是太年輕？」舒米恩說，漢聲的書是他小時候最愛看的書；羅慧夫醫生也曾經到他們偏鄉進行醫療；總統文化獎一百萬元獎金正好可以當他的結婚基金，不過，他知道「最近要結婚比較有困難的是祁大哥」；舒米恩進一步指出，他在東部辦過許多音樂節，不知道怎麼申請補助，信義房屋不知能否幫上忙？最後，舒米恩則表示，「原住民是績優股，請再給原住民一個機會。」

信義房屋以「社區一家」計畫獲得在地希望獎的，董事長周俊吉表示，希望他們的得獎，能鼓勵更多社區願意致力社區營造。

社會改革獎祁家威上台時先開玩笑說本來想跟舒米恩一起十指緊扣走紅毯，這樣或許可以上新聞頭條，沒想到沒紅毯，他心想，自己著彩虹頭巾與領帶更像原住民，說不定人家會以為祁家威是舒米恩，舒米恩是祁家威。不過，祁家威還是在致詞時呼籲，同性婚姻合法化應該是民法而不是專法，希望政府繼續努力爭取。