〈生活停看聽〉旁人貼心 孕婦足感心

2017-11-15

文／洪金鳳

最近在路上，經常和懷有身孕、走路緩慢模樣的身影錯身而過，看她們仔細呵護腹中胎兒，充滿母愛的表情，還有陪伴身旁的另一半，亦步亦趨攙扶，愛的表現展露無遺，讓人不禁把記憶拉回20多年前自己懷孕的畫面。

原本身高就不高的我，懷有身孕後，體重爆增，再加上水腫體質，整個人看起來圓滾滾的，很像個皮球。那時辦公室有很多未婚的男女同事，對於懷胎的我，都照顧有加，我有任何需求或不方便，他們立即為我效勞，出外購買食物讓我進補，比較粗重的工作，也都為我代勞，同事都以期待與喜悅的心情和我一起迎接新生命的到來。

以前看別人懷孕，總納悶為什麼孕婦走路很緩慢，雙腳呈現開開的八字型，自己懷孕後，體重及胎兒的加重，才知道水腫會讓腳掌張大，大腿因胖摩擦，整個人變得笨重，連帶的步伐就會變慢了。

每個女子孕期都有不適的症狀，不過或多或少都會遇到許多暖心協助的境遇，說起台灣最美麗的風景是人，感受最深的應是對懷孕婦女的尊重與關懷。我懷胎時，走在路上會有好心人士停下車來問要不要載我一程；搭公車時，也會有人起身讓座；提個東西，更會有人趨前表達幫提之議。每個時段、每個過程、每一段受助的畫面，都深深刻劃心中，從未忘懷。

如今我的兩個孩子都大了，當走在路上，迎面看見孕婦大腹便便的身影時，總是對她們展露微笑，同樣給予祝福，祝福她們孕期順利，歡喜迎接生命的喜悅到來。