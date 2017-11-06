聯邦美術獎揭曉 印象大獎首獎林朝尉

2017-11-06

〔記者楊明怡／台北報導〕2017聯邦藝術比賽複審昨天揭曉3大獎項得主，去年聯邦美術印象大獎優選獎得主林朝尉，以東北角風景系列作品獲得今年首獎。

已舉辦了20屆的「聯邦美術新人獎」，出現首獎與入選雙從缺的情況；第15屆「台灣美術貢獻獎」則由張萬傳獲得。

今年「聯邦美術印象大獎」競爭激烈，林朝尉是去年優選獎得主，優選的黃蕙儀是前年「第18屆聯邦美術新人獎」首獎得主，加上以舊建築、老巷弄為畫作主題的陳顯章，讓9位評審組成的複審評審團苦思也討論許久，許坤成說，「前3名幾乎不分上下」。

文大美術系副教授譚國智表示，「林朝尉以東北角沿線海濱風景呈現靈活的技法與深厚的功力，作品有很好的空間感與量感，是為難得之優良作品。」蔡長盛偏好黃蕙儀「溪光樹影」系列，認為她的作品極富印象派特色，掌握了比賽的精髓。黃才郎則認為林朝尉「作品光影分明，陰影部分細節豐富、調子柔和生色不少，灰色階十分幽雅。」因此，投票結果由林朝尉勝出。

聯邦藝術比賽由聯邦文教基金會主辦，本屆評審由文大美術系教授許坤成擔任召集人，黃才郎、黃進龍、黃庭超、蔡長盛、郭博州、方彩欣、譚國智、林浩白等擔任複審委員。

複審結果，選出「第15屆聯邦美術印象大獎」首獎林朝尉，獎金40萬元；優選獎陳顯章、黃蕙儀，每名獎金6萬元；入選獎吳尚武、吳育綸，每名獎金1萬元。「第20屆聯邦美術新人獎」獎金32萬元的首獎從缺，優選獎潘嘉泠、鄭宇翔，每名獎金5萬元；入選獎紀清嵐，獎金1萬元。

此外，「第15屆台灣美術貢獻獎」經一輪投票即以過半數決定頒給張萬傳，肯定其為台灣近現代美術史上投身純粹藝術創作的最佳實踐者。