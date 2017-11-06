堅持嚴選 聯邦藝術比賽新人獎雙從缺

2017-11-06

〔記者楊明怡／台北報導〕「聯邦美術新人獎」今年出現首獎從缺、原定2名「入選獎」僅選1名的狀況。評審召集人許坤成表示，由於今年進入複審的新人獎作品「並不是那麼理想」，建議首獎從缺，評審團討論後一致同意。另外，去年聯邦美術獎曾做出「原創性標準從嚴」宣告，今年決定新人獎入選名單時，評審林浩白指出，某件入圍畫作構圖如婁拜茲（Antonio Lopez Garcia，1936-）名作〈盥洗檯與鏡〉，經討論後決定不給獎，並確定入選獎僅1人獲得。

林浩白表示，即使是成名的畫家，有時也會選擇臨摹或重畫同樣的題材，向自己敬重的前輩致敬，但「參加比賽就不是那麼適合」，評審團去年已訂下高標準，未來也會堅持。台北教育大學藝設系主任郭博州也鼓勵年輕創作者，在題材選擇上，不要被傳統制約，可多做觀察和發揮創意。

歷任過高雄市立美術館、台北市立美術館、國立台灣美術館館長的黃才郎則認為，聯邦美術新人獎限定「40歲以下」的創作者以「一年內完成」的5件30F「具象」油畫作品參賽，「即使是專業畫家，要完成一張具象30F的畫作，平均一張也要2、3個月」，等於是一年都在準備一個獎，相較於國內其他藝術類獎項，門檻相對偏高。

聯邦文教基金會執行長高怡君則表示，聯邦美術獎一向注重參賽品質，要求參賽者一次提供5件作品，是希望透過觀察多幅作品，真正了解參賽者的實力，如此嚴謹的選拔過程，也是聯邦美術獎深受藝文界肯定的原因。

此外，基金會正朝策畫更多展覽、提供優秀畫家更多舞台的方向努力，目前正規畫明年8月在國父紀念館舉辦盛大展覽，慶祝聯邦美術獎20周年。