2017-11-05

陳義芝

1953年生。高雄師範大學國文研究所博士。曾任《聯合報》副刊組主任，現任台灣師範大學副教授。著有散文《歌聲越過山丘》等；詩集《掩映》等；評論集《風格的誕生：現代詩人專題論稿》等多部。

焦桐

1956年生，文化大學藝術研究所畢業，輔仁大學比較文學研究所博士班。現為「世界華文媒體集團」編委會顧問、中央大學中文系教授。著有詩集《青春標本》等多部，散文、童話、論述三十餘種，編有文選五十餘種。

零雨

1952年生，台大中文系畢業，美國威斯康辛大學東亞語文碩士。曾任哈佛大學訪問學者、《現代詩》主編，並為《現在詩》創社發起人之一。曾獲年度詩獎。現任教於宜蘭大學。著有詩集《田園／下午五點四十九分》等多部。

羅任玲

1963年生，台灣師範大學文學碩士，曾任教職、報社記者、主編。著有詩集《初生的白》、《一整座海洋的靜寂》、《逆光飛行》、《密碼》，評論集《台灣現代詩自然美學》，散文集《光之留顏》等。

蘇紹連

1949年生。台中師範專科學校畢業。網路筆名米羅．卡索。曾獲《創世紀》創刊二十週年詩創作獎，時報文學獎敘事詩獎、新詩評審獎及首獎等，著有詩集《無意象之城》等多部，編有《新世紀吹鼓吹：網路世代詩人選》等多部。