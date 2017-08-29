快雪時晴帖領銜故宮國寶 10月展出

2017-08-29

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮每年10月推出限展書畫特展，今年將由王羲之〈快雪時晴帖〉及〈遠宦帖〉領銜「國寶的形成」特展，分2個檔期由10月展出至12月；此外，故宮也宣布，國人免費入館參觀優惠將延至明年底。

限展書畫分AB檔期展出

此次「國寶的形成」特展，共計選展45件，其中國寶級書畫34件、重要古物11件，年代則由東晉王羲之（303-361）到清代王翬（1632-1717）等人的代表作，皆為書畫名跡中的一時之選。

所謂「國寶」，是依文化部《文化資產保存法》所定義的「古物」，意指各時代、族群經人為加工，具有文化意義的藝術作品，並依其藝術性的高下，區分為「國寶」、「重要古物」及「一般古物」3種等級。故宮表示，截至106年7月為止，經指定公告的書畫國寶已有184組件，重要古物更多達352組件，此次策劃「國寶的形成」特展，即希望透過書畫菁華的展覽和詮釋，向國人推介古物分級制度的宗旨與成果。

「國寶的形成」展期自10月4日至12月25日，因其中20件屬於限展作品，每次只能展出40天，因此，20件限展作品將分前後期2檔，A檔自10月4日至11月14日，由〈快雪時晴帖〉領銜，B檔則自11月15日至12月25日，由〈遠宦帖〉登場。

享優惠 賞國寶

為鼓勵國人親近博物館，提升文化氣息，故宮自105年9月起，實施國人於每日下午4時30分後憑證免費參觀北部院區優惠措施，原訂效期至106年8月31日，鑒於實施期間參觀人數顯著增加，為持續提升民眾參觀博物館風氣，故將優惠期限延長至107年12月31日止。故宮南部院區自105年11月推出的「下午3點， 嘉義縣、市居民憑證免費參觀南院」優惠活動，也將持續辦理至107年12月31日。

同時，為持續推廣一個故宮2個院區概念，吸引遊客一覽故宮南北院區兩地藝術瑰寶，除上述優惠措施外，自106年9月1日起至12月31日止，凡購買南北院區任一票券，即可於3個月內憑票根免費參觀另一院區。

〈乾隆三希至寶 快雪時晴帖〉

王羲之〈快雪時晴帖〉是一件行楷書短簡，本幅只有23x14.8公分，文字為「羲之頓首。快雪時晴。佳想安善。未果為結。力不次。王羲之頓首。山陰張侯。」是大雪之後向友人問候的內容。隨著後世為題跋印記加上前後葉而發展成如今的長冊，其中最醒目的莫過於清高宗的「神乎技矣」，而緊連著本幅的趙孟頫題跋，寫有「快雪時晴帖。晉王羲之書。歷代寶藏者也。」等讚美之詞。乾隆皇帝極珍愛此作，譽之為「天下無雙，古今鮮對」。而將此蹟與王獻之的〈中秋帖〉，王珣的〈伯遠帖〉合稱「三希」，寶藏在「三希堂」中。（圖：故宮提供，文：記者凌美雪）