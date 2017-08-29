兩廳院重製經典 展開快雪時晴的時空探索

2017-08-29

〔記者楊明怡／台北報導〕國家兩廳院為慶祝30周年重製經典，邀得指揮簡文彬、京劇天后魏海敏、國光劇團當家老生唐文華同台，將2007年國光劇團首次嘗試跨界音樂表演所製作的大戲《快雪時晴》，與國家交響樂團（NSO）攜手在國家劇院重現經典。

《快雪時晴》戲劇主軸，描述收到〈快雪時晴帖〉的王羲之摯友「山陰張侯」張容，開展一段追尋摯友手札的旅途，從而穿越東晉、唐、南宋、清朝直到台灣當代，在原鄉與他鄉間追索「何處是故鄉」，這段探索安身立命的歷程，既是跨越時空的千載寄語，也是京劇與交響樂共譜的聯奏樂章。

國光劇團藝術總監王安祈說，《快雪時晴》有5個時空，3條情節線，說明無論古今中外，因戰爭而離鄉背井、骨肉相殘的故事沒有少過；魏海敏在劇中飾演裘母和大地之母2個角色，她說，「這個戲基本上講的就是人，和每個人對心中『家鄉』的戀想。」飾演「大地之母」，對她來講最特別的挑戰是，「在台上從頭到尾不說話」。不過，戲中有一段唱詞：「兒孫不作風中絮，他鄉日久成故居，心有所屬，情有所繫，瓜瓞綿綿，莫嘆流離。」她認為是全劇靈魂所在。

《快雪時晴》10月27至29日在國家戲劇院演出4場，10月1日在台灣戲曲中心舉辦講座談該戲編創；10月13日故宮則有一場國寶講座，談〈快雪時晴帖〉流傳經歷。目前兩廳院與故宮也持續討論進一步合作的可能性。