〈婚姻研究院〉妻篩選夫決定 購屋搞定

2017-08-28

文／艾朵特

睜開惺忪的睡眼，看見床邊女兒酣睡的臉龐，再將視線拉遠一點，打地舖的兒子呼呼大睡的畫面映入眼簾。那老公呢？原來早已被我們驅逐至客廳的沙發上，不在視線內了。

隨著兒女成長，我們的家逐漸轉變成真正的「小」窩，居住空間不敷使用，於是購屋成為我們夫妻間共同的目標。

「老婆，就是這間了！」老公在首次賞屋後興奮地說著。我帶著訝異的眼神望著他，不解他為何草率下決定。「妳看，有3房，沒有公設，是實在的坪數！」接著，他嘗試說服我，比房仲還像房仲。我不為所動，因為理性告訴我，那不是我們要的房屋。

幾次類似的賞屋經驗後，赫然發現我們夫妻間的步調存在極大差距。我的深思熟慮，在他眼中是優柔寡斷，無法做決定；他的明快果斷，在我看來是不耐「煩」，懶得思考與比較。為此，我們產生許多大大小小的爭執，甚至在斡旋過程中夫妻內鬨。

所幸目標是一致的，漸漸地從衝突中，我們了解彼此對屋子的看法，也互相妥協，凝聚共識。還有，發現了最重要的一點：不能一起看屋。因此，我們改弦易轍，先由思慮緩慢的我看屋，等通過我這一關，再邀請決策迅速的老公前來賞屋，運用這種方式，我們同心協力、合作無間，終於，我們開心地完成夢想，覓得全家都滿意的房屋。