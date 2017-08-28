〈生活停看聽〉含飴弄孫 未必人人愛

2017-08-28

文／伍華英

和幾個當了阿嬤的同事聊天，原本以為她們退休後，過著含飴弄孫的生活，應該是無比的滿足與幸福。沒想到當大家都投以羨慕眼光的背後，也有說不出來的苦啊！

沒有和兒孫住在一起的阿桃說：「每當放假，兒子電話中說要帶兩個孫子回來時，我就得一大早上市場採買他們喜歡吃的食材。當我在廚房忙得汗如雨下，一聽到車子停靠，兩個孫子又『阿公阿嬤』一路叫得好親熱的聲音時，我這個阿嬤再忙也得把爐火熄了，快步到門口去，展開雙臂迎接他們。」

阿桃接著說：「能看到孫子當然高興，可是當他們住了幾天後，把家裡能玩的地方都玩遍了，玩具雜物堆得到處都是，我的耳根也被他們兄妹倆吵得難得清靜，這時如果兒子說該回去了，我的心裡反而會暗暗高興呢！」

「所以呀！孫子能回來很好，要回去更好！」聽到阿桃下這樣的結論，我忍不住笑了出來。

另一個同事阿美，最近也因為女兒懷了身孕，便帶著不到兩歲的孫女一起回娘家待產。一向把生活安排得多采多姿的阿美，這下子只好停掉所有的旅遊計畫，全心陪產了。

阿美說：「女兒害喜得厲害，所以常得絞盡腦汁變化不同菜色，加上外孫女正在長牙，有些食物又需要特別烹煮，這還不打緊，孫女的旺盛精力，才真的把我這個外婆給累翻了！」阿美氣極敗壞地說：「有時我真想把女兒趕回她婆家，讓我喘口氣！」

我要阿美別衝動，因為以前我把孩子給娘家母親照顧時，就曾因母親數落我的孩子不乖，便一時意氣把孩子帶走，好長一段時間不曾帶孩子回外婆家，讓母親流了不少眼淚呢。

「說得是呀，抱怨歸抱怨，太久沒看到孫子還是會想著。」聽過來人的一番話，看來，我也該沙盤推演一下，未來該如何當個稱職的阿嬤了。