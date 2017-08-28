票房雖解燃眉之急 歌仔戲傳藝更需持續贊助

2017-08-28

〔記者凌美雪／特稿〕有新出爐的最佳年度演員擔綱女主角，又有世大運及科技跨界等頂尖製作團隊加持，為達完美效果，還跟雲門洽借場地進行測試，《俠女英雄傳》自然是精采可期，但雖然相關團隊與合作單位也都以「俠義之心」鼎力相助，科技耗材及人事費用依然所費不貲。

長期關注傳統戲曲發展也是此劇製作人紀慧玲坦言，目前光是製作成本尚約有400萬資金缺口，在各界奔走努力下，日前本報也報導前行政院長游錫堃為此戲「催票」之後，已有幾位游錫堃的朋友慷慨解囊，認購了20萬元的票券，近期內或許可為票房衝出佳績。

然外界或許不知，因此戲最初獲文化部195萬補助，紀慧玲表示，除依規定不能重複申請補助之外，即使票房完售，對於400萬的資金缺口仍不可能完全回本。而誠如張孟逸所說，因為擔心歌仔戲的發展，希望學生畢業有好的出路，廖瓊枝再度擔任薪傳歌仔戲劇團藝術總監，本著推廣歌仔戲的心情，「就算明知會賠錢，老師也會答應，我們勸她，如果勸得比較厲害，她還會生氣。」

紀慧玲不諱言，解燃眉之急，首先要為新戲創造票房佳績，但為長期計議，「廖瓊枝歌仔戲文教基金會」更需要尋找中長期企業贊助，因為不僅製作經典戲劇的演員薪資，培養歌仔戲傳承藝生的支出，也都靠基金會有限的收入來源及少數企業贊助，廖瓊枝一手催生「薪傳歌仔戲劇團」，還把「國家文藝獎」獎金捐出成立「廖瓊枝歌仔戲文教基金會」，每天都為推廣歌仔戲而奔波傳藝，「錢都花在這些孩子身上，」在長期入不敷出的狀況下，亟需各種中長程的贊助與扶持計畫，紀慧玲說，「站在永續經營的觀點，能給這些新秀的奧援，需要更長遠的企業贊助。」