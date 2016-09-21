孫翠鳳率青年軍 么嘍正傳首部曲青春登場

2016-09-21

〔記者楊明怡／台北報導〕沒有人天生想當山賊，人無法選擇出身，在山寨中長大的小嘍囉「陳林李蔡賽」，如何正面、積極地看待自己的人生？

過去歌仔戲的主角，不是君侯將相，就是王公子弟，明華園戲劇總團2013年推出《么嘍正傳首部曲》，讓過去常以反派、丑角形象出現的山賊，展現出「小卒也能變英雄」的光明面；除此之外，明華園鐵三角孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在一人飾兩角，自己打自己的喜劇趣味，也讓看過的戲迷津津樂道。

即將在高雄至德堂登場的青春版《么嘍正傳首部曲》，不再重複一人兩角的手法，改由孫翠鳳發揮「母雞帶小雞」精神，率領明華園培訓已久的新銳演員陳昭賢、陳昭婷、李郁真、陳子豪共同演出，帶來不同的新鮮感。

飾演主角「陳林李蔡賽」的陳昭賢，扮相與孫翠鳳極神似，除了造型英挺，她身兼團長與主角，長期帶領「風神寶寶兒童歌仔戲團」，努力拓展歌仔戲新一代觀眾群，為自己打下扎實的觀眾基礎。

分飾「霸氣女寨主」與「倩女幽魂」的陳昭婷，小旦扮相柔美，是青春版中唯一延續「一人飾兩角」設定者，個性不同的兩個角色，將考驗她從小登台的臨場反應和靈活度。

過去多以小生行當出現的李郁真，這次改以旦角「敢七姑」出場，默默累積不少忠實粉絲的她，扮回女裝應該能搶到不少票；另外，藝華園劇團團長陳子豪承襲父親陳勝發的好技藝，飾演丑角「冒八」，也將使出渾身解數，在劇場逗樂觀眾。

《么嘍正傳首部曲》10月1、2日在高雄文化中心至德堂演出，購票至兩廳院售票系統。