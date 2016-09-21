池上秋收藝術節 傳唱原民古調
2016-09-21
〔記者楊媛婷／台北報導〕池上秋收藝術節將於10月底再度於台東池上展開，今年由金曲獎製作人陳鎮川擔任籌畫，邀請回鄉在地創作的布拉瑞揚舞團、排灣族古謠歌手桑梅絹，以及老家在台東的阿美族歌手A-Lin，以歌聲與舞蹈歡頌豐收之秋。
台灣好基金會成立以來，一手策畫的池上秋收藝術節屢屢讓台灣文化與自然之美躍上國際媒體版面，長期蹲點耕耘池上的藝文沃土，讓手拿鋤頭的農夫今年也成立池上文化藝術協會，讓池上秋收藝術節永續經營，並帶入更多在地觀點。
今年藝術節以「頌．豐．收」為主題，融合流行文化與原住民族表演藝術，不只能欣賞A-Lin磁性的嗓音、聽到排灣族古調，還有舞蹈家布拉瑞揚回台東創立同名舞團時所編排的舞碼《拉歌》精粹，就是想吸引更多的民眾欣賞原住民族表演藝術之美。
陳鎮川說接下籌畫重任，是因2年前張惠妹受該節邀請回鄉演出結下的緣分，「池上是個充滿幸福感之地，黃金稻田、池上的雲延伸出舞台的無限可能」，期待透過演出，「讓無聲的畫面變成有聲」。
在部落推廣排灣古謠4年的桑梅絹首度站上池上舞台，透露將帶來系列排灣古謠中的情歌，這些古謠情歌都以排灣族語的文言文哼唱，一度瀕臨失傳，桑梅絹近年積極走訪排灣部落，讓傳唱數百年的古謠不被時光湮滅。
2016池上秋收藝術節票券即日起開賣，台灣好基金會表示，所有盈餘將投入池上文化藝術協會，購票可洽兩廳院售票系統。
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