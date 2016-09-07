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《江文也之夜》 獻奧運得獎金曲

2016-09-07

〔記者楊明怡／台北報導〕國台交2016／2017樂季「聽見台灣的聲音」系列第一檔節目，是《江文也之夜》，江文也1910年出生於日治台灣大稻埕，1936年代表日本參加奧運藝文競技，拿到第4名，是第一個拿到奧運獎牌的台灣人。

古希臘奧林匹克只有體育競技，1912年在瑞典斯德哥爾摩首次增加藝文競技，分「建築」、「繪畫」、「雕刻」、「文學」、「音樂」5類，1936年是日本第一次參加音樂競技，26歲的江文也以日本殖民地台灣人的身分，以管絃樂《台灣舞曲》與4個日本音樂家共同參賽，是日本隊唯一一位得獎者，由於日本是亞洲唯一參與音樂類的國家，第二次世界大戰後奧運又取消藝術競技，江文也得到的獎牌，就成了亞洲唯一一塊奧運音樂獎牌。

《江文也之夜》17日在台中中興堂演出，由國台交藝術顧問簡文彬指揮，當年得獎的《台灣舞曲》，將安排為壓軸曲目。

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  • 國台交藝術顧問、名指揮家簡文彬。（國台交／提供）

    國台交藝術顧問、名指揮家簡文彬。（國台交／提供）

  • 音樂家江文也是第一位獲奧運獎牌得台灣人。（劉美蓮／提供）

    音樂家江文也是第一位獲奧運獎牌得台灣人。（劉美蓮／提供）

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