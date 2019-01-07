10元夾千元藍牙喇叭 娃娃機台主 違法起訴

2019-01-07

〔記者黃捷／台北報導〕陳男在新北市擺設夾娃娃機，夾娃娃機雖設定「保證取物」，但台北地檢署發現，夾娃娃機內的藍牙喇叭價值1000元，保證夾取金額卻設定1280元及1680元，相較於商品高出許多，且投10元硬幣就有機會夾到，具「以小博大」的定輸贏性質，與一般「選物販賣機」直接對價取物完全不同，屬賭博性電子遊戲機，認定違法將他起訴。

警方去年7月在新店中興路三段、中正路，發現陳男的4台夾娃娃機內部疑有改裝，新北市經濟發展局人員勘驗發現，該機台未經鑑定為「選物販賣機」，依違反「電子遊戲場業管理條例」將陳男送辦。

陳男喊冤，稱他的夾娃娃機有設定「保夾」，只要客人投足金額，就會啟動強抓功能，讓客人一定能夾到目標商品，不能算是電子遊戲機，也不是賭博，更沒有規模經營，不需申請營業證。

檢察官認為，藍牙喇叭價值約1000元，保夾金額卻設定1280元及1680元，明顯高出許多，且客人只要投入10元硬幣，就有機會夾到，具有高度「射悻性」（「偶然機率」決定勝負），但若投足金額前就放棄，錢則歸陳男所有，與一般「選物販賣機」直接對價取物的型態完全不同，認為屬於賭博性電子遊戲機。

此外，陳男雖沒有承租店面專營，不具有規模，但若符合「反覆提供不特定人娛樂」，就能認定為經營電子遊戲場業，他將4台夾娃娃機擺設在大眾得以出入的路邊，就符合這項要件，因此將他起訴。

起訴指出，陳男違反「電子遊戲場業管理條例」，還涉犯公然賭博罪，屬一行為觸犯兩罪名，建請法官從較重前罪論處，沒收4台夾娃娃機，及裡面的7具藍牙喇叭。

不過類似案件曾有持相反見解的判決，像許男在夾娃娃機擺了幾片保麗龍板阻擋，增加夾取商品難度，被認定為改裝機台送辦，彰化地院認為，客人憑著本身技術夾取商品，不完全仰賴運氣，與賭博「偶然決定輸贏」性質不同，賭博罪判無罪。

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