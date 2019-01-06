中國3公噸毒料侵台 到港就近產製出貨

2019-01-06

〔社會新聞中心／綜合報導〕緝毒單位3日查獲一件毒品交易案，進而在新北市瑪鋉漁港附近民宅搜出50多公斤的K毒、100多萬顆一粒眠，還有近3公噸的新興毒品「卡西酮」，研判毒梟循海路從中國走私製毒原料來台，並就近在港邊製毒和出貨。

卡西酮混K他命 裝咖啡包

海巡署基隆查緝隊等單位日前接獲情資，指有一批K毒將利用漁船走私入境，但攔截時被毒梟突破。後來緝毒單位查出男子吳宇倫是走私集團成員，且本月3日下午將與彭姓男子在基隆市七堵區百七街交易，通報警方圍捕，果然在吳的轎車內搜出10公斤K他命。

幹員再循線至吳男位於新北市萬里瑪鋉路的藏匿處搜索，在其二、三樓出租屋舍內查獲毒品，包括50多公斤K他命、100多萬顆一粒眠，與98桶（每桶重約30公斤）合計重達近3公噸的「卡西酮」，以及大量分裝袋。

距漁港3分鐘車程 擴大查船

緝毒幹員透露，這一桶桶呈結晶狀的「卡西酮」是一種興奮劑，常被販毒集團拿來加工混合一粒眠、K他命等毒品後供人施用。該間藏毒倉庫等於是小型的「化工廠」，將K他命、一粒眠與「卡西酮」混合後，放進咖啡包內密封販售。

由於「化工廠」距離瑪鋉港僅3分鐘車程，研判毒品原料應由漁船裝船後夾帶入境，緝毒單位正擴大清查走私漁船。

吳落網後坦承犯行，希望能獲交保，不過檢察官張志明複訊後，認為吳男有逃亡、串證之虞，前天將他聲押禁見獲准。

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