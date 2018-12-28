遊覽車逆向 撞死看日出男大生

2018-12-28

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕23歲長榮大學周姓男大生昨騎機車獨自上阿里山看日出，上午9點半回程行經台18線阿里山公路32公里處，中型巴士超車跨越中線與周的機車對撞，周男遭嚴重撞擊臉部凹陷、手腳骨折，到院前死亡，肇事的張姓駕駛說，因為要超車，加速到約80公里，該路段限速60公里，已明顯超速，被依業務過失致死罪嫌移送法辦。

警方調查，41歲張姓司機駕駛中巴載運導遊與中國山東的遊客上阿里山，車上共18人。

張姓司機表示，當時為了超車，加速到約80公里剛跨越中線，看到對向有機車，想說騎士應會靠向路肩，沒想到對方沒閃避，雙方在幾乎沒煞車下相撞，機車被夾在車底擠成一團。

警方調查，死者昨凌晨近1點獨自到嘉義火車站前租機車，說要上阿里山看日出，租車行員工提供今年6月出廠的新車，還提醒他小心騎乘。

周男雙親從屏東趕到派出所，無法相信獨生子喪生；周父說，看到兒子在臉書留言拍照打卡，才知他要獨自上阿里山看日出，沒想到隔沒多久就接到噩耗，兒子到過阿里山遊玩，對路況應該熟悉，卻在阿里山公路平地段遭遇車禍，希望警方釐清原因，還兒子公道。

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