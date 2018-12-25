柯賜海通緝被捕 虛喊會死在監獄

2018-12-25

〔記者黃捷／台北報導〕過去以舉牌抗議出名的柯賜海因偽造文書案遭判刑7月，易科罰金21萬確定，他因未繳罰金遭通緝，昨在亞東醫院看病時遭北投警方逮捕。他被送進台北地檢署歸案時又使出他過去的招式，除語氣虛弱反覆喊著「司法不公」，還提及「阿扁」、「保外就醫」等字眼，更不停碎碎念「我會死在監獄裡」，看起來相當淒慘，不復當年模樣。

柯妻盼小姑幫繳罰金

柯的妻子林思佳昨得知柯被抓，著急想找小姑柯寶珠拿錢救夫，但一直聯絡不上人，她接受媒體專訪泣訴，柯賜海一旦入獄，病況一定會加重，但柯年輕時賺的200億，都是由小姑管理，他們夫妻則是困苦度日，希望小姑念在與柯50年的兄妹情，儘快出面替柯繳罰金。

據了解，警方先陪同柯完成看診、領藥程序，才逮捕上銬，依法製作筆錄移送，訊問時，柯僅表示沒收到判決書，非刻意不繳錢。

看病時被捕 虛弱碎念

62歲柯賜海罹患帕金森氏症第三期，雙腳無力行走，他從北投警分局離開時，還得靠兩名警員攙扶，才能緩緩上警車，並不停碎碎念「我有聲請暫緩執行」、「我會死在監獄裡」，模樣看起來相當淒慘，警車抵達台北地檢署後，為了商借輪椅，還一度停在大門外等待。

等待期間，柯賜海不時從車內望著外面的記者，見有人朝他揮手，還自行按下車窗想要說話，車內員警見狀趕緊出聲勸阻。

由於北檢候審室在地下一樓，檢察官考量柯賜海行動不便，破例同意警車從地下囚車道進入，讓柯坐輪椅直接進入候審室。記者問他為何繳不出錢？他語氣虛弱反覆喊「司法不公」。

前空姐劉若鈴經營的品芳苑公司需要資金周轉，柯賜海為了替她借錢，除把公司資本額從25萬虛設至2500萬，改名聯立光電科技公司，還用假交易讓聯立公司逃漏稅125萬，高等法院今年8月判他7月徒刑，易科罰金21萬，柯因遲遲未繳罰金，才遭通緝。

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