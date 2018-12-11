女持驗傷單告性侵／鈕承澤偵訊後告白︰保護她

2018-12-11

〔記者錢利忠、許世穎／台北報導〕導演鈕承澤被控性侵，昨天他離開家門面對媒體詢問，說了類似「名偵探柯南」的台詞：「答案永遠只有一個！」隨即上車前往北檢；而應訊後他首度公開提及事發當晚情況，竟深情向受害女子告白：「我希望她很好，我很喜歡她，我還是會保護她。」令外界看得一頭霧水。

稍早，媒體報導豆導性侵被害人，強逞獸慾的他過程極度粗暴，讓她身心俱疲，只能窩在沙發上顫抖。被害人赴醫院驗傷，據悉，驗傷單清晰可見「下體」有多處撕裂傷，友人還將她左右手多處瘀青的照片提供媒體報導，證實她曾飽受摧殘。

鈕稱自己是笨男人 雙方認知有差距

不過，鈕承澤庭訊後再度受訪，他說此生從未有過傷害他人或脅迫他人的行為，「可能因為我是笨男人吧，所以迄今單身。」提到事發當晚，他說有時候可能因為彼此認知不同，但那天就是一場聚會，「聚會之後，她（指受害人）留下來了，所以可能有些彼此判讀的、認知上的差距，那我不太、我也無法揣測她真正的感受。」

他接著說，自己並非被媒體廣泛報導、或被有心人士放話、剪裁訊息之後，在電視上呈現的那隻「妖魔」，更再度表示自己堅信「司法會給我一個最公正的判決」。

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