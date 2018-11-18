50歲女兒憂鬱症發作 推84歲母跳海雙亡

2018-11-18

〔記者林嘉東／基隆報導〕50歲張姓婦人疑憂鬱症發作，傳LINE給王姓男友「以後好好照顧自己」後，前晚推著坐著輪椅的84歲母親投海，雙雙陳屍沙灘；王男趕來認屍，撫屍痛哭：「為什麼要這樣！」脫下自己外套替張女蓋上。

據了解，張女與母親感情很好，母親2年前走失時，張女在通報協尋時還特別註記：「媽媽我很想妳，妳趕快回來！」警方懷疑，張女可能憂鬱症發作，放不下年邁母親及擔心無人照顧病母，推著母親一起投海。

新北市消防局前晚8時接獲通報，指新北市石門區白沙灣海灘有女浮屍，趕來處理時，在50公尺外沙灘又發現另一具女屍。金山警分局老梅派出所員警查出2人身分，聯絡王男指認，王撫屍痛哭，場景令人鼻酸。

王男告訴警方，與女友交往10多年，2人在板橋經營薑母鴨，他多次勸女友不需要跟客人喝到酒醉，但女友不聽，偶有爭吵。

王說，女友有憂鬱症，前天接到她LINE說「以後要好好照顧自己」等內容，他趕緊回文，但女友已讀不回、不接電話。

入住白沙灣民宿

警方調查，張女帶著母親前天下午到白沙灣投宿民宿。用完晚餐後推著坐輪椅的母親，當時還有說有笑告訴民宿業者，吃太飽要去海邊走走，傍晚6點多離開民宿，未料2小時後就被發現雙雙陳屍沙灘。

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