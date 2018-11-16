年薪400萬遭性侵離職 忍了2年告老闆夫成功

2018-11-16

跨國知名飲品老闆之夫伸魔爪

〔記者楊政郡／台中報導〕國內一家跨國連鎖飲品企業派駐國外的女主管阿芳（化名），在國外遭公司女負責人的丈夫性侵，阿芳身心受創，放棄年薪3、4百萬元的高薪離職返台，事發2年後，得知當初傷害她的色男竟跟公司前同事說「我很想念阿芳」，讓阿芳崩潰，決定蒐證復仇，聯繫對方讓他說出「對妳很抱歉」等語，呈堂提告，不僅迫使色男拿出300萬元和解，也讓法官依此判決被告3年1月徒刑。

受倚重不敢對老闆說 黯然返國

台中高分院判決指出，公司女董座的丈夫與同事，2014年間從台灣飛到阿芳在國外的工作場所，隔天眾人赴中國廣州佛山遊玩，因聚餐喝酒耽誤行程，當日投宿佛山市一家酒店。不勝酒力的阿芳被同事攙扶入房，色男隨同入房對她不軌，阿芳當時反抗喊叫「大哥、不要！」一旁同事出言阻止，色男卻說「不行，我受不了」等語，同事們無奈先後離開，阿芳因此遭性侵。

事後阿芳內心飽受折磨，面對倚重她的女老闆時，更是痛苦，只能選擇隱忍，但始終走不出陰霾，2016年間離職返台。

色男竟還提及想念她 崩潰提告

沒想到阿芳離職後，色男與公司員工閒聊提及阿芳，說他很想念阿芳，想請她吃飯等。阿芳輾轉得知，性侵夢魘再度襲上心頭，終於找上父親抒發她的苦楚，一度氣憤說：「想找人揍他、踢爛他下面…。」

無直接證據 對話等佐證取信法官

阿芳父親認為應走法律途徑，得知她當初未保留證據，建議她直接跟對方聯絡，阿芳於是傳簡訊給色男「聽說你想找我吃飯？」對方欣喜回應「妳躲去哪裡了？妳知道全世界的人，我最在意妳嗎？」阿芳再趁著電話交談，誘出對方承認，當初對她做了不該做的事，並向她道歉；阿芳持錄音提告。

阿芳指出，她是Ｔ（同性戀中較陽剛的角色），不可能跟男性發生性關係。法官傳訊證人時，相關同事都避重就輕，不過法官根據關鍵錄音，以及阿芳原本在任職的公司甚受倚重、收入豐厚，加上本身有房貸要繳，沒有非要離職的理由，當年返台後，經確診罹患精神官能性憂鬱症，還有聽從父親建議與被告聯繫，套出對方對她口頭道歉等，綜合認定被告罪行明確，依此判刑。