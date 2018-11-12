地主不知行情便宜賣 仲介暗槓843萬涉詐判刑

2018-11-12

北門街公辦都更案 鄰近板橋林家花園

〔記者王定傳／新北報導〕鄰近板橋林家花園的公辦都更案，江姓人家有9.237坪土地持分，他們不知土地價值達千萬餘元，僅以265萬5千元低價出售；居間仲介的王女卻隱瞞實際價格，以1108萬8千元賣給劉姓建設公司老闆，騙取843萬餘元差額，新北地院依詐欺罪判她6月徒刑，另判退還843萬餘元差額。

持分土地9.237坪 價值千萬賣265萬

板橋北門街公辦都更案鄰近板橋林家花園，生活機能優良，基地面積近575坪，改建為地下4層、地上15層大樓，共有129戶，已於今年完工；發生糾紛的土地約258坪，江家6人持分336分之12，換算9.237坪。

據了解，買家劉男具建設公司負責人及銀行董事身分，他也是地主之一，想取得更多土地，因而委託從事土地開發的王女，找其他持分地主買地；王女於是與呂男合作，由呂與地主談價錢。

江家人不知行情，2014年以265萬5千元出售9.237坪土地，換算每坪為29萬5千元，王女取得江家授權後，卻隱瞞實際價格，並要求劉提高買價，劉同意以每坪123萬餘元、總價1108萬8千元買下。

隱瞞訊息賺價差 王姓仲介判刑6月

隔年，江家人收到都更建商通知，得知該土地都更前價值1358萬餘元、都更後分配價值2096萬餘元，江家人認為遭騙，自訴控告王女、呂男、劉男及其子4人涉及詐欺等罪，一、二審4人均判無罪，此時，劉男才知道自己當了肥羊，怒告王、呂2人詐欺。

刑事部分，王女否認詐欺，新北地院合議庭認為，王女是劉男委託的仲介人員，應誠實告知價格，卻隱瞞重要訊息，賺取價差，判刑6月，呂男無罪；劉男並提出求償，王女堅稱雙方是類似承攬關係，她幫劉男取得土地完整產權，並獲取報酬，民庭法官不採信，判還差額。