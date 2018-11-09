30年婚姻修行路…台塑常委王瑞華離了

2018-11-09

台塑集團、家族 低調面對

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑王家人再傳婚變！台塑集團創辦人王永慶三房長女、現任台塑集團行政中心常務委員王瑞華昨驚傳已與夫婿楊定一簽字離婚，不過台塑集團高層與王家人均低調表示「不知道、不予置評」；長庚大學今將召開董事會，是否真的撤換現任董事長楊定一，頗令外界矚目，外界也推測，若楊定一辭去董座，由台塑集團總裁王文淵接下的機率相當高。

夫婿楊定一 恐丟3校董座

今年60歲的王瑞華與長庚生技董事長楊定一結婚近30年，育有1女2男，楊定一擔任長庚大學、長庚技術學院及明志科技大學3所學校董事長職務，在傳出雙方已簽字離婚的消息後，據了解，3所學校將陸續召開董事會改選董事長，長庚大學將是第1所。

楊定一在王永慶女婿中學歷最高，擁有美國紐約洛克斐勒大學醫學博士學位，長期耕耘身心靈領域，過去兩人常接受媒體採訪有關於「子女教育」議題，楊定一推動「兒童全人教育」、鼓勵讀經（朗讀古經典），不一定要明白文言文的意思，藉由閱讀背誦直接與古代聖賢對話；夫妻兩人透過言教、身教，楊元寧、楊元平、楊元培3個孩子都相當優秀。

王瑞華與楊定一過去感情甚篤，兩人常一起修行、運動、靜坐，共同經營長庚生技，就連台塑集團運動會楊定一也都出席，和台塑集團高層主管打招呼，一起下場跑5000公尺，故傳出婚變消息後，跌破不少人眼鏡。

在台塑集團高層眼中，王瑞華個性沉默果敢、處事精明冷靜，是「最像王永慶的女兒」，她對「數字」尤其敏感；王瑞華目前主要負責台塑集團KPI（績效指標管理），雖然許多重大場合未必會現身，但卻是最實際了解集團經營現況者。