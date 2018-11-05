女控遭迷姦 內褲精液DNA不是他

2018-11-05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕八點檔本土劇有個橋段，劇中壞女人韓湘琪闖入前男友白嘉明家，偷用他的沐浴乳，倒在手心心裡暗想「這就是嘉明的味道」。在現實生活中，胡男載女大生小美（化名）到台北，小美途中昏睡過去，事後指控遭胡男下藥迷姦，胡男喊冤說根本沒碰過她，檢警化驗小美內褲，赫然發現有男性精液DNA，但並非胡男的，顯見「嘉明」另有其人，檢方覺得此事實在太過蹊蹺，全案不起訴。

搭便車昏迷 控開車友人

小美為了考英文檢定，由友人胡男開車載她到台北找朋友討論，小美卻指控，5月11日晚間11點多，胡男在台中開車載她北上，途經國道湖口休息區時，見她精神不濟，以不詳方式對她性侵、猥褻。

胡男到案喊冤，否認乘機性交， 指只是順便載小美回家，來到湖口休息區如廁，之後小美說不舒服要吐，兩人在車內將座位倒下來休息，之後上路，途中停中壢休息區，後來他精神不好，且已是凌晨2點多，就請小美先陪他找住處，到達旅館後，2人還討論英文檢定情事，之後小美自己叫UBER離去，絕無性侵。

檢警調查，小美指喝完胡男提供的飲料就失去意識，疑遭性侵，員警將小美尿液檢體送驗，僅檢出咖啡因及尼古丁代謝物。

精液另有其人 檢不起訴

小美說，當時她意識模糊，不知胡男對她做什麼，醒後只覺得他行為詭異，覺得他可能有摸胸，因醒來時他的手從她身體方向拿開，感覺他有碰到左胸，又指胡男可能在休息區性侵她。

然相關採證檢體送驗後，小美的內褲檢出一名男性Y染色體DNA，但卻與胡男DNA不同，無從證明胡男性侵小美。

檢方認為，當天胡男只是要介紹友人與小美討論英文檢定，事後友人未能到場，胡男仍決定載小美北上，期間先到旅館休息，小美也同意去，實在十分可疑，全案不起訴。