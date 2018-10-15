內湖擄童男 打完長效針返家監控

2018-10-15

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區8月8日發生當街擄童案，犯案的33歲周姓犯嫌因罹患精神疾病，被捕後遭強制送醫，據了解，三軍總醫院北投院區醫生評估他恢復狀況良好，本月8日已讓他出院，周嫌與媽媽回到台南六甲的老家，將由台南衛生局持續監控。

據悉，三總的醫生除了幫他安排長效的藥物，還幫他打了一針長效針；8日早上，北投警分局2名員警陪同周嫌母親到三總辦理出院，再載他們母子到台北轉運站搭客運回台南六甲。

依據精神衛生法，周嫌當初強制留院治療一期為2個月，屆滿後必須經至少兩名醫師鑑定仍有必要，才會繼續留院治療。

8月8日下午，吳姓媽媽從安親班接7歲的小女兒下課，周嫌站在內湖區民權東路六段上一處大樓前，見到小女孩突然衝上去拉她書包，吳婦嚇得大聲呼救，並且當街與周嫌「人肉拔河」數秒，周嫌見到路人趕來，才慌忙逃逸。

此事引起軒然大波，警方當天逮捕周嫌後因非現行犯，本打算函送所以將他放走，又發現周嫌可能患有精神疾病，8月10日再將他逮捕送醫，醫院診斷後認定周嫌患思覺失調症，依法強制留院治療。

周嫌向檢警宣稱他以為女童媽媽是他的仇人，認錯人了，但是又說不出他到底將女童媽媽認成誰，檢警認為周嫌說詞可信度不高，檢察官依傷害罪起訴，並建請依「兒少法」加重其刑。