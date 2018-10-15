找人夫修水電修出火花 偷情出遊全都錄

2018-10-15

〔記者王俊忠／台南報導〕鄭姓人夫常到黃姓女鄰居家幫忙修水電，日久生情發展成婚外情，有一次2人到苗栗出遊，黃女下車前還叮嚀「我帶走垃圾，那罐水也要帶走，等一下把我驗DNA我就…」，不料對話全被行車記錄器錄下，成為偷情鐵證，台南地院日前判黃女須賠鄭妻6萬元精神慰撫金確定。

鄭妻控訴，她與丈夫結婚多年、子女都已成年，丈夫原本經營汽車修護事業，已經退休。離婚的黃女2、3年前搬到她家隔壁獨居，黃女常藉口找丈夫到家中幫忙修水電、裝電燈或代收信件。黃女曾對她說「妳丈夫人真好，是好老公、好爸爸」。

沒想到2017年初起，發現丈夫有怪異舉動，像以前不愛出門，如今卻常出門且刻意打扮穿漂亮衣物，2017年5月母親節當天，下班後發現丈夫尚未回家，調閱丈夫車上行車記錄器，發現丈夫當天開車載黃女到苗栗出遊，行車記錄器錄到黃女下車時，特別交代要帶走垃圾、水瓶，避免被驗出DNA。

鄭妻認為錄音對話內容可疑，覺得黃女與丈夫關係匪淺，黃女還向鄭男報備會有年輕男送貨到家中，要鄭不要吃醋，2人交往侵害其配偶權，向黃提民事求償。

黃女否認與鄭男有親密交往關係，是鄭妻個性多疑，為避免不必要誤會，才告訴鄭男，最好不要讓妻子知道他陪同外出散心。

台南地院法官根據行車記錄器內容，認定鄭男與黃女對話情節曖昧，還刻意隱瞞鄭妻有關2人出遊情事，可見鄭男與黃女已逾越一般朋友社交往來分寸，足以破壞鄭男與妻子的婚姻圓滿幸福，考量雙方社會、經濟地位等條件，判黃女須賠償，案經台南地院簡易庭上訴到地院民事庭，判決確定、不得上訴。