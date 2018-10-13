搞網愛遭側錄 爛男求孕妻陪報案

2018-10-13

妻抱稚兒阻離遭家暴

〔記者楊國文／台北報導〕温姓男子在妻子懷孕時，和素未謀面的女網友「網愛」，竟遭側錄勒索，不雅影片還被傳給他的同事和友人，還厚顏請孕妻陪他報案，後來2人關係惡化，男子不顧妻子抱著幼兒，將她推倒受傷，並有多次家暴，妻子訴請離婚，高等法院昨判准。

温妻指控，2015年9月懷孕時，丈夫未體恤她身體不適，背著她和女網友玩「網路性愛」，而被偷拍不雅影片，遭勒索50萬元，丈夫不從，不雅影片、照片被傳送給丈夫社群網站上的友人、同事，此外，丈夫要求她陪同到派出所製作筆錄，讓她難堪至極，造成極大創傷。

她指出，婚前丈夫塑造經濟穩定的假象，實際上常遭公司解僱致收入不穩定，還將薪水花在娛樂和治裝上，婚後發現丈夫向銀行貸款55萬，兩人爭吵時，丈夫收拾財物欲離家出走，她抱著出生不久的兒子上前阻止，竟被他推倒，造成手部扭傷紅腫。

到處講私事 讓妻很難堪

兩人分居後，丈夫一再騷擾她，還致電公司，講述兩人私事並抹黑她，兩人已經無情愛可言，訴請離婚。

温男指稱，當時擔任保險業務員，急於開發業務交友不慎，遭詐騙集團設局側錄不雅影片勒索，否認對婚姻不忠，此外，他工作雖不順遂，仍盡力支付家庭生活費用，而分居後多次傳簡訊給妻子，是因思念妻兒，並非騷擾，請求法院勿判准離婚。

夫稱思念非騷擾 仍判離

高等法院認為，温男遭側錄不雅影片，還要求妻子陪同到派出所做筆錄，對她傷害甚鉅，此外，依驗傷診斷書、受傷照片、提出家暴令等資料，認定温男多次對妻子家暴，應對婚姻破綻負大部分責任。