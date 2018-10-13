怪癖男愛尿寶特瓶 妻崩潰休夫

2018-10-13

〔記者王捷／台南報導〕呂姓少婦結婚後，發覺丈夫竟是衛生怪癖男，不僅不愛洗澡，亂丟臭襪子，甚至小便不尿進馬桶，而是拿寶特瓶盛裝起來放在房間，呂女受不了精神壓力，加上2人聚少離多，訴請離婚，獲台南高分院判准。

呂女與蘇男結婚10年多，育有2名子女，蘇男婚後前4年在國內工作。呂女主張，婚後衛生習慣、價值觀與蘇男大不相同，想跟丈夫溝通，丈夫卻覺得不耐煩，還惡言相向、摔東西。她懷孕時，丈夫在家裡抽菸，隨意丟置穿過的衣服、襪子，且不愛洗澡，身上長期都帶有異味。

不愛洗澡 身上長年飄異味

最讓她受不了的是，丈夫常用寶特瓶裝尿放在房間，對她造成精神虐待。蘇的兒子作證時說，爸爸平常會尿尿在寶特瓶裡，有一次他跟妹妹在爸爸房間玩，爸爸說：「瓶子裡面的飲料不能喝，因為裝的是尿。」

聚少離多 溝通無效

蘇男辯解，他不想讓小孩看到飲料就拿起來喝，才會故意說瓶子裡有尿，這個說法是故意嚇唬小孩子的。

不過呂女認為，蘇男不只衛生不好，6年前就去中國工作，夫妻倆聚少離多，致感情消磨殆盡。

難以維持 二審判離婚

一審時法官認為，呂女主張的蘇男室內抽菸、或不衛生，只要打掃乾淨即可，寶特瓶裝尿雖噁心，但只是個人衛生習慣不佳問題，且蘇男有提醒孩子不要喝，顯見有顧及孩子的健康狀況，至於赴中國工作，平均1、2個月會回家，沒有判准離婚。

不過呂女說，婚後發現丈夫不重視家庭關係，只看重工作，而她對衛生習慣、價值觀等已溝通多次，對方不會改，不想要後半輩子繼續下去。

二審法官認為，兩人缺乏有效溝通，婚姻很難憑蘇男一人之力繼續維持，且蘇男長期在中國工作，夫妻等於實質上已分居6年，判准離婚。