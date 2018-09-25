勇消殉職前 回報很燙 但沒求救

2018-09-25

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市消防局湖內分隊隊員蔡倍昇前天民宅火警救災英勇殉職，消防局召開記者會，指蔡員因空間迷航、氣瓶耗盡而殉職，引發家屬質疑「去救人怎會弄到自己受困、丟了性命？」

高市消防局第五大隊長邱榮振澄清說，火場指揮官在第一時間說明案情引用「空間迷航」，是要形容該民宅裝修複雜，加上頂樓沒有開口，火警產生高溫和大量濃煙無法排出，搜救人員進入火場難免情緒緊張，又心繫女童安危，因此在火場空間比較容易迷失，是在描述火警場景空間迷航，並非指蔡員救災經驗不足。

邱榮振說，透天住宅要發生空間迷航確實不易，但此次案發民宅疑有增建，建物又密閉，一樓廚房燃燒的大量濃煙和高溫排不出去，蔡員有蹲低、做出要摸索逃生的動作，可惜氣瓶殘存量不足，才發生憾事。

消防局指出，救援小組12時25分救出受困蔡員時，他全身個人防護裝備完整，並無著裝未確實，氣瓶經檢測也無未充飽的情形。

據救災手冊，在火場重度工作情況下，空氣呼吸器安全使用時間約為25至39分鐘，但在緊張或突發狀況下，空氣瓶有提早用罄可能。

邱榮振強調，救援小組花了12分鐘搜尋到蔡員，搜尋時間是合理的，但沒有救到一條寶貴生命，「12分鐘永遠都嫌太慢！」

邱榮振並指出，蔡員和另3人上樓搜救，蔡員走在最後面，並無「落單」情事，前天中午12時08分蔡員向指揮官回報說安全，12時12分回報說「現場很燙」，但沒有發出求救訊號。

指揮官再次以無線電呼叫，發覺蔡員情況異常，立即派遣救援人力入室搜救，於12時25分將蔡員救出至一樓，現場持續與蔡員保持無線電聯繫並無失聯。