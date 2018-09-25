中秋惡火毀天倫 女死母子傷

2018-09-25

〔記者林國賢／雲林報導〕41歲薛姓單親媽獨自扶養兩名子女，為減少日常開銷並有個照應，3、4年前帶著小孩回雲林縣莿桐鄉娘家的透天民宅住，未料昨清晨火警，由於隔間非防火建材，加上煙囪效應，母子3人受困3樓，消防人員將人救出，但就讀小五的女兒仍回天乏術，薛婦與就讀高一兒子急救後恢復心跳，仍在加護病房觀察。

薛女擔任護理佐理員（助理護士），薛女的父母體恤她獨自扶養兒女很辛苦，且家中3樓還有房間，將她與孩子接回娘家同住。

雲林縣消防局表示，昨上午7時46分獲報透天厝火警，消防人員獲知有3人受困，控制火勢後冒險進入火場，陸續將李姓小五女童、李姓高一少年及薛婦救出送醫，3人均有吸入性嗆傷。

女童經搶救仍於9點多不治，李少搶救後恢復心跳，薛婦也還在加護病房觀察。

薛母指出，她平時與丈夫睡在2樓，昨天一早出門辦理中秋拜拜事宜，火災發生時正與丈夫在1樓客廳，火災發生後在親友幫助下逃到戶外。

鑑識人員初步調查，起火點可能在2樓，母子3人的房間在3樓，由於屋內隔間非防火建材，加上煙囪效應，3人受困無法逃生，起火原因仍在調查。

薛女在雲林一家醫院擔任護理佐理員已10年，同事表示，薛女工作能力好，熱心認真，會主動幫同事解決問題，但平時對自己家庭狀況很少提及。

鄰居表示，薛女生活單純，除了工作就是全心照顧兒女，把小孩教養得很好，非常有禮貌，外出看到長輩都會打招呼問好。

雲林縣長李進勇、莿桐鄉長廖秋蓉等前往慰問家屬，李進勇指示社會處、教育處等單位全力協助家屬善後。

女童與女童哥哥就讀學校的校長也前來慰問，表示2人獨立乖巧，除提供家屬協助，也會針對同學展開心理輔導。