懷醫美院長的種 女醫師被正宮告和誘

2018-09-06

〔記者錢利忠／台北報導〕常上談話性節目的耳鼻喉科施姓女醫師，被控與已婚的顏姓醫美診所院長婚外情，台北地院認定施女與顏男通姦4次，今年5月依相姦罪判施女應執行4月徒刑，得易科罰金12萬元；針對施女與顏男交往期間，傳訊息要顏男去中國上海看房，兩人另被顏妻控告和誘罪部分，台北地檢署認為罪證不足，昨將兩人不起訴。

顏妻指控，施女與顏男婚外情期間懷上顏男的孩子，當時在上海工作的施女，多次傳訊息給顏男，指兩人已有小孩，小孩應該要有爸爸及媽媽，要求顏男陪她去上海看房子，此舉已涉嫌和誘有配偶之人脫離家庭，為此另控兩人和誘罪。

檢方認為，施女傳給顏男的訊息僅討論在上海置產問題，沒具體要求顏男搬到上海與她同住；另外，顏男是被和誘，非和誘罪處罰的對象，認定兩人罪證不足。

28歲施女與已婚顏男相差12歲，去年8月，顏妻整理家務發現丈夫珍藏的照片，翻開後驚覺是施女送給丈夫的禮物，裡頭還有施女的妊娠及超音波翻拍照片，及驗出兩條線顯示懷孕跡象的驗孕棒；顏男不堪妻子質問，招出去年4月至5月間，與施女發生4次性行為。北院認定施女與顏男通姦4次，判施女應執行4月徒刑，顏男則獲妻子撤告，北院裁定公訴不受理。顏妻另向施女求償其精神損失，北院民事法庭審理中。