母立遺囑後失智 子爭產敗訴

2018-04-16

〔記者王定傳／新北報導〕李姓婦人於2008年間立下遺囑指控長子：「對我態度惡劣、氣我羞辱我，還讓我先生下跪。」聲明長子不得繼承她的遺產，長子獲知，對母親提確認遺囑無效之訴，指母親有失智症，沒能力寫遺囑，且內容與事實不符。新北地院法官認為，李婦在被診斷有失智症前，就寫好遺囑，又經公證人認證，判長子敗訴。

法院調查，李婦於2008年12月間，寫下「本人位於板橋的房子。被大兒子李○○不法設定600萬（應指設定抵押權），又對我態度惡劣、氣我羞辱我，還讓我先生下跪，非常不肖」等內容的遺囑，還強調「我決定李○○（長子）不得繼承我的財產」。

李婦長子原不知情，後來獲知後驚覺「事情大條」，向法院提出確認遺囑無效之訴，主張遺囑與事實不符，且母親有失智症，沒能力寫遺囑，加上筆跡不同，可證明不是母親所寫；他認為，這份遺囑剝奪他的繼承權，極不合理，公證時又未詢問其他繼承人意見，不具合法性。

據了解，法院曾傳李婦出庭詢問，認為她已無辨別事理能力，是無訴訟能力者，且未經監護宣告，目前無法定代理人，經長子聲請選任特別代理人，法官裁定由李婦的三子擔任；李婦三子主張，當時還沒有失智的母親，親自寫下遺囑、簽名，經公證人認證，有效性不容懷疑。

法官調查，這份遺囑是李婦在被診斷有失智症前半年所寫，且遺囑確實經公證人認證，屬有效遺囑，長子若認為特留分遭侵害，應於繼承開始後提起確認繼承權存在，或主張行使特留分扣減權來解決。