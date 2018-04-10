54歲女菜鳥車手提款 警站身後渾然不知

2018-04-10

見警嚇到密碼忘光光

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名無業的54歲林姓女子，前天凌晨著紅色帽T、戴口罩，站在中壢某銀行提款機前，低頭看手機顯示的提款卡密碼，不停換卡領錢，員警巡簽時見狀，直覺是車手，不動聲色站在她背後，待林女拿出第3張卡片時上前盤查，林女嚇得連提款卡密碼都忘記，只好坦承幫詐騙集團提領贓款賺外快，直說「歹路不可行」，訊後被依詐欺罪嫌送辦。

邊滑手機、換卡領錢

林女已年過半百，卻仍擔任詐欺車手賺外快，與一般涉世未深的青少年車手大大不同，員警也不禁搖頭。

警方指出，中壢警分局中壢派出所員警前天凌晨到中壢區中央西路的銀行簽巡邏箱，發現林女在銀行ATM前不斷看手機並持續換卡片領錢，懷疑她是車手，待她取出第3張卡片，員警立即進到提款間盤查，林女頓時神情緊張，警方問金融提款卡密碼，竟嚇到答不出來，員警在她身上起出贓款5萬5000元、金融卡6張。

無業起貪念賺外快

林女供稱，3月18日在新屋交流道附近與朋友吃飯時，一位自稱「姊姊」的女子與她攀談，對方稱有個幫忙領錢的機會可以賺外快，無業的她一時起貪念答應，分別在中壢火車站的地下人行道、中壢區中央東路，由一名陌生男子交給她6張金融卡；她利用夜深人靜時間提款，因第一次操作不是很上手，不時查看存在手機內的密碼，沒想到還是被警方識破。