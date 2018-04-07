《司法話題》治安外交 駐外警緝毒打詐建功

2018-04-07

多國盼合作 刑事局計畫拓點澳歐

〔記者邱俊福／台北報導〕近來，跨國毒品走私常態化，電話詐騙機房國際化，台灣派駐國外的警官，孤軍活躍於異域，迭破大案，並助友邦破獲數以噸計的走私安毒，贏得友邦警察的信賴與尊重。然而警政署駐外聯絡官僅派駐十國，辦案能量頗受侷限，在「一銀駭客盜領案」之後，外國主動盼與我強化警政合作，歐洲國家、澳洲的需求尤其殷切，刑事局正與這兩地溝通，尋求在當地派駐警察聯絡官，擴大合作，可望傳來佳音。

警政署建構綿密海內外治安網，透過駐外警察聯絡官建立窗口，近年來跟沒有邦交的國家，在治安上互動熱絡，建立良好關係，也讓各國看到台灣辦案能量。

辦案能量 非邦交國也看見

駐外警察聯絡官的成立，是於二○○四年行政院治安會議中指示外交部全力配合辦理下，首先在菲律賓、泰國、越南等三個國家實施，隔年五月正式由刑事局國際科派員駐點。

二○○六年間，因移民署即將成立，警政署認為有必要針對海外治安連動性較高的國家，增設警察聯絡官，便先後於印尼、馬來西亞、日本，以及美國、南非設置。另於二○一○年八月取得陸委會同意，在澳門派駐警察聯絡官，隔年我國人赴韓國當詐騙車手猖獗，便於二○一三年推動派駐警察聯絡官。

短期任務 也派聯絡官配合

對於沒有派駐警察聯絡官的國家，警政署去年採取短期的「任務型聯絡官」措施，只要有對象、詐騙機房ＩＰ地點，刑事局國際科便派員短期前往，跟對方建立窗口、交換情資，尋求共同行動偵辦、取證，最後安排遣返事宜。

去年四月間，刑事局國際科派員前往多明尼加，成功搗破詐騙機房，逮捕四人遣返，還在國內逮捕該集團卅多人到案；另去年六月，也派員赴波蘭建立窗口，該國破獲詐騙機房，逮四十八名台籍嫌犯，尚在當地拘留，協調遣返中。同時間，一名被中國列為紅色通報的台籍詐騙嫌犯於斯洛維尼亞機場遭拘留，「任務型聯絡官」也趕赴協調後，最後順利遣返。

由於歐洲西班牙、斯洛維尼亞等國家查獲我國人的詐騙機房，以及一銀盜領案等治安犯罪，讓雙方近來互動頻繁，刑事局著手積極推動，希望能跟歐盟建立管道，設置駐外警察聯絡官，另澳洲則因毒品走私猖獗，且有國人設詐騙機房，同樣迫切需要，警方正與對方爭取派駐警察聯絡官。