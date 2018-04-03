三重民宅氣爆2死5傷 像砲彈轟過 毀95戶10車

2018-04-03

9戶嚴重毀損無法居住

〔記者曾健銘、徐聖倫、余衡、陳心瑜／新北報導〕新北市三重一處5層樓住宅，昨晨4時許發生瓦斯氣爆，造成2樓氣爆戶的71歲婦人張錦綢與同棟3樓的78歲婦人劉張西不幸身亡，另有5名住戶輕傷。氣爆威力驚人，將張婦住處與隔壁戶的外牆直接炸飛，方圓20公尺內鄰居的門窗玻璃幾近破裂，現場宛如被砲彈轟炸過，有超過95戶住家、逾10輛機車遭池魚之殃，其中9戶房屋嚴重毀損已無法居住。

現場找到燒過的瓦斯桶

警消在現場找到一支有燃燒痕跡的20公斤瓦斯桶，加上張婦的大媳婦直指婆婆曾透露久病厭世之意，不排除是張婦開瓦斯自殺所引起，詳細原因釐清中。

新北市消防局昨晨4點17分獲報，三重區大同北路220巷內發生瓦斯氣爆，消防人員摸黑進入氣爆點的259號2樓搶救，在廚房找到已燒成焦屍的張婦，又在同棟3樓的臥室，發現遭崩落重物砸中胸口、已無生命跡象的劉婦。

氣爆威力驚人，碎玻璃、石塊及扭曲變形的鐵窗瞬間四處飛濺，警消事後清查，3樓死者劉婦的26歲蔡姓外孫女也被碎玻璃割傷腿部，81歲丈夫劉翁遭火勢波及，受到輕微燒燙傷；隔壁25歲林女右腳割傷，對面67歲李婦與31歲江男肢體擦傷，5人送醫後皆無生命危險。

隔壁住戶回憶，聽到爆炸聲後前往查看，當時259號2樓已冒出火光，張婦慘遭火舌圍繞，他趕緊拿滅火器滅火，看到張婦身邊放著一支20公斤重、已開啟的瓦斯桶，擔心引發第二波爆炸，趕緊關掉瓦斯，隨後警消將瓦斯桶搬到戶外。

張婦長腫瘤 剛切除子宮

住戶透露，張婦已離婚逾10年，2個兒子雖然都在三重、蘆洲一帶，但並未跟她同住，兒子跟妹妹偶爾都會來探望她；張婦的大媳婦受訪透露，婆婆罹患婦科疾病，喉嚨又長腫瘤，日前才剛開刀切除子宮，昨出院返家休養。因家中經濟狀況不佳，婆婆曾向家人哭訴「不想再看醫生」、「不想活了」，懷疑是不堪病痛而引爆瓦斯輕生。警消初步研判以人為主動引爆的可能性較高。三重警分局表示，如果是張婦引爆瓦斯輕生，不僅構成公共危險刑責，家屬後續還得面臨巨額賠償。

警消︰研判人為引爆

新北市政府工務局使用管理科長李冠德表示，昨初步鑑定，公寓建物主體結構無安全疑慮，259號3樓地板隆起須拆除重做，但未損及梁柱安全，拆除3樓地板會損壞共用的樓梯，259號和257號的2至5樓住戶建議暫時搬離。

三重區長劉來通表示，已在大同公園市民活動中心開設臨時收容所，協助受災民眾安置到旅館或親友家中，至昨晚有95戶完成屋損登記，其中9戶、26名民眾的房屋因嚴重毀損已無法居住。

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