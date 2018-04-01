騎百萬重機自撞腰斬 上、下身離17公尺

2018-04-01

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕魏姓男子昨天凌晨騎乘市價逾百萬元的紅牌重型機車，行駛台86線東西向快速道路時，疑失控自撞中央分隔島，因撞擊力道大，整個人飛出後當場遭護欄銳利處「腰斬」成兩截，上下半身還掉落不同處、分離17公尺遠，慘不忍睹；離奇的是，肇事後，無人重機仍繼續往前駛，最後靠著護欄停住，並未倒下。

由於遺體斷成兩截，初始經過現場的民眾，一度懷疑騎士肇事倒地後遭其他車輛輾壓、拖行；警方初步檢視，現場與遺體無可疑的相關輪胎痕跡，家屬希望查明案情，檢察官指示擇日解剖，釐清確切死因。

撞後機車續行未倒下

意外發生在昨天凌晨2點50分，36歲的魏男獨自騎重機上台86線，行駛至接近台南市永成路交流道時出事，警方獲報趕到，發覺騎士上下半身分離，當場死亡，機車距離中央分隔島紐澤西護欄上出現刮痕的疑似撞擊點，竟達300公尺遠，綠色防眩板也被掃斷21根。

警方在遺體上未發覺遭輾過或拖行痕跡，懷疑騎士自撞分隔島時，人車分離，車子繼續往前滑行，可能瞬間撞擊力道大，人被護欄銳利處截斷，命喪快速道路。

魏男在汽車公司上班，家屬指稱，前晚9點半聽到機車引擎聲，知道他有回來，但不久又出門，去哪裡不清楚，沒想到接獲消息時，竟已天人永隔。

魏男所騎重機是義大利產的MV AGUSTA，一般譯為「奧古斯塔」，屬Dragster RR款，有798CC、140匹馬力，重量達168公斤，新車要價破百萬元。

車友：玩家級高階賽道車

林姓車友表示，國內重機族騎乘日系或歐美車款，各有所好，該部肇事重機力道猛、速度快，為玩家級高階賽道車，並非重機入門款。