「法官判得很好」酒駕撞死烘焙師 金錢豹酒女重判9年半

2018-03-31

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地院審理去年11月間在金錢豹酒店上班的女子顏子娠，涉嫌吸毒、酒駕、闖紅燈，撞死陳姓烘焙師後又肇事逃逸案，雖然顏女向法官求交保，甚至要把孩子過繼給陳家傳香火，但法官昨仍將她重判9年6月。

顏子娠 2年3度酒駕

法官認為，顏子娠過去就曾兩度酒駕肇事被吊銷駕照，未能記取教訓，還在當天吸毒又飲酒，連闖2個紅燈，已是極高度危險駕駛，加上至今未與被害人和解、檢察官及被害家屬均請求從重量刑，公共危險致人於死部分為累犯等情，判她7年6月；肇事逃逸部分則判2年8月，合併執行9年6月。同案林、李2名友人被控幫助湮滅證據，法官認為無積極證據，均判無罪。

一般判6、7年最多

死者姊姊陳育芳昨獲知顏女遭重判，表示很高興聽到這種刑度，原認為一般都是6、7年最多，「法官判得很好」。

判決指出，顏子娠2015年間及2017年5月都因酒駕肇事被吊銷駕照（與被害人和解，但賠償金仍未給付完全），2017年11月13日在台中市烏日區租屋處拉K，再到台灣大道金錢豹酒店4樓上班，與客人喝了威士忌，14日凌晨1時，無照駕駛賓士車在台中市西屯路口闖紅燈，撞死騎機車下班的陳姓烘焙師傅。

顏女肇事後逃逸，但因撞擊造成白色賓士拋錨，同車的林、李2男被控協助顏女，讓顏女坐到副駕駛座，2男在後推車，把車推進長安路巷內，企圖先藏匿，等風聲過後再處理。因目擊者證稱肇事駕駛是女性，顏女後來也承認車是她開的，酒測值0.46毫克。